Alassino | 21 novembre 2025, 17:56

Alassio, il 28 novembre la Notte Bianca del Liceo Don Bosco

Il tema della serata sarà: “Quale futuro per l’uomo e quale uomo per il futuro”. Tra i momenti principali l’intervista a Darya Majidi, esperta di intelligenza artificiale, e gli interventi musicali degli studenti

Il Liceo Don Bosco di Alassio presenta l’edizione 2025 della Notte Bianca del Liceo, un’iniziativa culturale aperta alla cittadinanza che si terrà venerdì 28 novembre a partire dalle ore 18.00. Il tema scelto per la serata, “Quale futuro per l’uomo e quale uomo per il futuro”, guiderà una serie di interventi e approfondimenti curati dagli studenti con il supporto dei docenti.

Durante l’evento, gli allievi proporranno contributi di carattere storico, socio-politico e antropologico, con l’obiettivo di stimolare riflessioni sui cambiamenti in corso nella società contemporanea e sulle sfide dell’umanità futura.

La serata sarà arricchita da due momenti di particolare rilievo: - La testimonianza missionaria di un ex-allievo del Don Bosco, che racconterà la propria esperienza a servizio delle comunità più fragili. - L’intervista a Darya Majidi, imprenditrice digitale, docente universitaria e attivista per i diritti umani e digitali, considerata una delle principali esperte italiane di intelligenza artificiale.

A rendere l’atmosfera ancora più coinvolgente saranno gli interventi musicali proposti dagli studenti in collaborazione con i maestri della scuola di musica Don Bosco. È inoltre prevista un’apericena per favorire la condivisione e l’incontro tra i partecipanti.

La Notte Bianca del Liceo si conferma così un appuntamento centrale per la comunità scolastica e cittadina, un momento in cui i giovani possono esprimere creatività, impegno, senso critico e desiderio di partecipazione.

