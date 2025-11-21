Alassio, il 28 novembre la Notte Bianca del Liceo Don Bosco

Il Liceo Don Bosco di Alassio presenta l’edizione 2025 della Notte Bianca del Liceo, un’iniziativa culturale aperta alla cittadinanza che si terrà venerdì 28 novembre a partire dalle ore 18.00. Il tema scelto per la serata, “Quale futuro per l’uomo e quale uomo per il futuro”, guiderà una serie di interventi e approfondimenti curati dagli studenti con il supporto dei docenti.

Durante l’evento, gli allievi proporranno contributi di carattere storico, socio-politico e antropologico, con l’obiettivo di stimolare riflessioni sui cambiamenti in corso nella società contemporanea e sulle sfide dell’umanità futura.

La serata sarà arricchita da due momenti di particolare rilievo: - La testimonianza missionaria di un ex-allievo del Don Bosco, che racconterà la propria esperienza a servizio delle comunità più fragili. - L’intervista a Darya Majidi, imprenditrice digitale, docente universitaria e attivista per i diritti umani e digitali, considerata una delle principali esperte italiane di intelligenza artificiale.

A rendere l’atmosfera ancora più coinvolgente saranno gli interventi musicali proposti dagli studenti in collaborazione con i maestri della scuola di musica Don Bosco. È inoltre prevista un’apericena per favorire la condivisione e l’incontro tra i partecipanti.

La Notte Bianca del Liceo si conferma così un appuntamento centrale per la comunità scolastica e cittadina, un momento in cui i giovani possono esprimere creatività, impegno, senso critico e desiderio di partecipazione.