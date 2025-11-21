Il Casinò di Sanremo accende i riflettori sulle WSOP Circuit

Da oggi 21 novembre si aprono le WSOP, le World Series of Poker Circuit che si svolgeranno sino al 1° dicembre. Dopo le prime due edizioni del 2023 e del 2024, tornano al Casinò gli attesi tornei le World Series of Poker Circuit che assegneranno 9 anelli WSOP nel corso di dieci giorni di tornei dal buy-in accessibile che culmineranno in un Main Event da 1.500 euro.

Le sale del Casinò solo pronte ad accogliere le migliaia di pokeristi che si sono già iscritti e che stanno arrivando da tutta Europa, in particolare dalla vicina Francia per confrontarsi sotto l’egida di TexaPoker e dei suoi team.

Nel programma del WSOP Circuit Sanremo, i giocatori troveranno diversi eventi che, contribuiscono ad aumentare l’agonismo, il divertimento e a decretare il successo di questo Festival del Poker. “Per scaldarsi” è stato inserito nel programma il tradizionale Mini Main Event da 300€. A seguire, si svolgeranno il Colossus da 300€, un High Roller da 2.500€, un Deepstack da 1.000€ e un Mystery Bounty da 500€.

Il momento clou sarà il Main Event da 1.500€, che si svolgerà dal 27 novembre al 1° dicembre, con quattro turni di partenza. Il Day 2 si giocherà il 30 novembre, mentre il Final Day si terrà l'ultimo giorno del festival, con la consacrazione del vincitore a cui andrà il ricco montepremi e il Trofeo WSOP.

I giocatori che si aggiudicheranno un anello WSOP-C riceveranno anche un "Ticket to Paradise" del valore di $ 5.000, che comprende un buy-in di $ 2.500 e l'alloggio per partecipare al WSOP Paradise di quest'anno (dal 4 al 18 dicembre). In palio anche un orologio automatico nei colori TexaPoker.