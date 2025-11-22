La medicina che sa raccontare: nella sala Rossa del Comune di Savona premiati i vincitori del Cronin 2025 (FOTO)

C’è molto del loro lavoro – il rapporto con i pazienti, l’empatia, la resilienza, il rispetto per il malato – negli scritti presentati dai medici che hanno partecipato alla 18ª edizione del Premio Cronin, ieri nella Sala Rossa del Comune di Savona.

Il concorso letterario, nato a fine 2007 e promosso dalla sezione locale “G.B. Parodi” dell’Associazione dei Medici Cattolici Italiani (AMCI), ha il principale obiettivo di offrire uno stimolo culturale nell’ambito medico. Presieduto dal medico Marco Lovisetti, è intitolato al grande medico e scrittore scozzese Archibald Joseph Cronin ed è destinato, in esclusiva, agli iscritti (o ex iscritti) agli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. Nell’ambito del premio, condotto da Cristina Bicceri, è stato inoltre assegnato il Premio Cronin alla carriera a Carlo Cottarelli. Nel corso della premiazione i Cattivi Maestri hanno letto alcuni estratti delle opere vincitrici, con intermezzo musicale di Francesco Pollero.

Una novantina gli iscritti. Questi i vincitori che hanno conquistato le giurie.

Sezione Narrativa:

1° premio “Cronin narrativa 2025” a Graziella Nassimbeni (Tolmezzo – UD) per il racconto La lettera;

2° premio a Maria Grazia Neonato (Borzonasca – GE) per il racconto La traversata;

3° premio a Cinzia Scarone (Savona) con il racconto Sintonia;

Premio speciale “Giuseppe Moscati” a Francesca Pellicanò (Modena) per il racconto Portatori d’acqua;

Menzione a Rosina Paletta (Crema – CR) con il racconto Lira e menzione a Paolo Zerboni (Ferrara) per il racconto Non era solo uno scultore.

Sezione Poesia:

1° premio “Cronin poesia 2025” a Nicola Eugenio Arena (Roma) per la poesia Demenza;

2° premio a Salvatore Dominello (Cinisello Balsamo – MI) per la poesia Io sono Amal;

3° premio a Rosina Paletta (Crema – CR) per la poesia Mutazione del vetro.

Sezione Saggistica:

1° premio “Cronin saggistica 2025” a Rosina Paletta (Crema – CR) per il saggio Resistere umani;

2° premio a Gaetano Fornaro (Savona) per il saggio Oltre il disincanto – Le soglie della meraviglia;

3° premio a Gabriele Bronzetti (Bologna) per il saggio La vita cambia in fretta;

Premio speciale “Attualità” a Mirko Tassinari (Albino – BG) per il saggio Tra scienza e persona: quale futuro per la medicina con l’avvento dell’intelligenza artificiale?;

Menzione a Paolo Pisi (Mantova) per il saggio La repubblica delle ostetriche.

Sezione Teatro:

1° premio “Cronin teatro 2025” ad Annalisa Rundo (Viterbo) per il testo Il tempo che non capisco;

2° premio a Paolo Pisi (Mantova) per il testo La seconda volta;

3° premio a Marcello Turno (Roma) per il testo Quattro quadri per Madame de Lempicka.

La composizione delle giurie era la seguente.

Narrativa: Roberto De Rosa, Monica Gasparini, Sergio Giuliani, Bruna Magi, Roberto Morando, Sara Rattaro, Serena Salomone, Cristina Taglietti.

Poesia: Gianni Ballabio, Alberto Beniscelli, Simonetta Lagorio, Maria Luisa Madini, Silvio Riolfo Marengo, Adriano Sansa, Maria Scarfì, Patrizia Valpiani, Stefano Verdino.

Saggistica: Giovanni Assereto, Liliana Dell’Osso, Giulio Fiaschini, Antonino Giannone, Mimmo Lombezzi, Anna Marsilio, Marco Roncalli, Carlo Varaldo.

Teatro: Tiziana Bagatella, Paola Bigatto, Roberto Bosi, Jacopo Marchisio, Simona Morando, Felice Rossello, Anna Sansa, Sebastiano Tringali.



