Addio a Ornella Vanoni, quei giorni a Savona con l'amica Danila Satragno

Ornella Vanoni, una delle voci più inconfondibili e amate della musica italiana, si è spenta all’età di 91 anni. La cantante è morta nella sua casa a Milano dopo un malore; poco prima delle 23 della sera del21novembre è stata colpita da un arresto cardiocircolatorio, e quando i soccorsi del 118 sono arrivati non c’era più nulla da fare.

Nata il 22 settembre 1934 a Milano, Ornella Vanoni proveniva da una famiglia borghese: il padre era un imprenditore farmaceutico. Fin da giovane ha coltivato passioni artistiche, e nel 1953 si iscrisse all’Accademia d’arte drammatica del Piccolo Teatro di Giorgio Strehler, di cui fu anche compagna.

Dopo un esordio come attrice, si dedicò alla musica a partire dalla metà degli anni ’50. Negli anni ’60 la sua figura si affermò grazie a un repertorio originale: inizialmente noto come “la ragazza della mala”, interpretava ballate con temi criminali o popolari, ma nel tempo ampliò il suo stile, esplorando la canzone d’autore, il jazz, la bossa nova.

La carriera di Vanoni è durata quasi settant’anni — dal 1956 al 2025. Ha inciso più di cento progetti — album, EP e raccolte.Tra i suoi brani più celebri ci sono “Senza fine”, “L’appuntamento”, “Io ti darò di più”, canzoni che hanno segnato la storia della musica italiana.

Ha collaborato con grandi artisti, italiani e internazionali, tra cui Gino Paoli, Paolo Conte, Fabrizio De André, Lucio Dalla, ma anche con musicisti jazz come Herbie Hancock e George Benson. Inoltre, ha accolto nel suo repertorio influenze brasiliane (bossa) e nuove generazioni, dimostrando una sorprendente vitalità artistica anche in età avanzata.

Negli ultimi anni non è mancato un certo legame tra la Vanoni e Savona. Amica della cantante jazz e vocal coach Danila Satragno, nel marzo di due anni fa è stata in città, trovando il tempo di un pranzo e di un caffè in centro. A ricordarla sulla sua pagina facebook il consigliere regionale Angelo Vaccarezza che l'aveva incontrata in quell'occasione. “Se ne va, con Te, un'epoca intera- scrive Vaccarezza in un post sui social - Restano la tua arte, il tuo lavoro, il tuo ricordo indelebile. Un onore per me, averti conosciuta poco più di un anno fa. Porto con me la memoria di una donna preparata, arguta, intelligente. Ciao Ornella, fa buon viaggio."