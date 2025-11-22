Lutto ad Albenga: si è spento l'ex presidente Avis Ettore Torpiano

Albenga piange Ettore Tropiano, scomparso all’età di 92 anni. Lascia i figli Elisabetta e Massimiliano, il genero Mauro e i nipoti.

Figura molto amata in città, Tropiano era stato presidente dell’Avis di Albenga, ruolo che aveva svolto con dedizione e spirito di servizio.

I Fieui di caruggi lo hanno ricordato con un messaggio affettuoso su Facebook: “Ciao Ettore! Nel cuore eri rimasto un ragazzo: sempre allegro, pronto al saluto. Di corsa in bici o in acqua a gennaio per il cimento invernale. Chissà cosa combinerai lassù”.

Il Santo Rosario sarà recitato domenica 23 novembre alle 17 nella camera mortuaria dell’ospedale di Albenga. I funerali, invece, si terranno invece lunedì 24 novembre alle 10 nella chiesa di Santa Maria in Fontibus.

Per volontà della famiglia, si invita a non portare fiori, ma a devolvere eventuali offerte alla Croce Bianca di Albenga e all’Avis di Albenga.