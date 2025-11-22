A Finale la “Mangialonga Healthy – Cammina e Assaggia” con gli studenti dell’Alberghiero Migiorini

Questa mattina, a Finale Ligure, tra il Lungomare di Finalmarina, Finalpia e le vie del centro, si è svolta la “Mangialonga Healthy – Cammina e Assaggia”, iniziativa promossa dalla Provincia di Savona, in sinergia con la Provincia di Imperia e il Comune di Finale Ligure.

Si tratta di una passeggiata enogastronomica all’insegna del benessere, del gusto e dell’inclusione sociale. Protagonisti dell’evento gli studenti dell’Istituto IPSSAR “A. Migliorini”, che lungo un percorso non competitivo hanno allestito e curato quattro stand tematici, proponendo ai partecipanti piatti sani e gustosi, realizzati con creatività e attenzione alla corretta alimentazione.

La giornata ha unito in un’unica esperienza movimento, sport, convivialità e solidarietà, valorizzando la dimensione sociale dello stare insieme e promuovendo l’adozione di stili di vita salutari.

L’evento rientra nel progetto del programma “GAME UPI 2.0”, finanziato attraverso il Fondo Politiche Giovanili 2023 – Sport e Stili di Vita Sani, e rappresenta una best practice di collaborazione tra scuola, territorio e giovani nella costruzione di una comunità più attiva e consapevole.