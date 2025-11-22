Carcare ospita per il secondo anno la Finale Nazionale di Sudoku: attesa per il nuovo campione italiano

Carcare torna a essere la capitale italiana del Sudoku. Per il secondo anno consecutivo, il comune valbormidese ospita la Finale Nazionale di Sudoku, prestigioso appuntamento promosso dalla FISP – Federazione Italiana Sudoku & Puzzle, che richiama appassionati e campioni da tutta Italia.

L’amministrazione comunale ha espresso grande soddisfazione per la rinnovata scelta della città come sede dell’evento. «Ringraziamo il presidente della Federazione per la fiducia accordata a Carcare», sottolinea il sindaco Rodolfo Mirri.

Un riconoscimento particolare è stato rivolto anche ad Anteas, l’associazione che ha curato l’organizzazione dell’evento garantendo, come già nella scorsa edizione, un livello di accoglienza e coordinamento definito “eccellente” dagli stessi partecipanti.

Nel tardo pomeriggio di oggi verrà proclamato il nuovo Campione Italiano di Sudoku, che succederà a Valerio Stancanelli, vincitore dell’edizione 2023/2024, anch’essa disputata a Carcare. Lo scorso anno Stancanelli, catanese, aveva preceduto sul podio Matteo Testa di Desenzano del Garda e Chiara Nuzio di Pecetto di Valenza.