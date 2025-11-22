Corescant ceciliano, otto cori domenica a Finalborgo

Domenica 23 novembre alle 15 nella collegiata di San Biagio a Finalborgo si svolgerà il “Corescant Ceciliano” - convegno diocesano delle corali con ben otto cori provenienti da un capo all’altro della Diocesi di Savona-Noli, da Finale a Celle Ligure.

L’evento ospitato quest'anno dalla locale parrocchia di San Biagio e dall'omonimo coro Polifonico con il patrocinio del Comune di Finale Ligure e della Diocesi di Savona-Noli, torna per volontà dei gruppi partecipanti dopo il grande successo delle scorse edizioni a Valleggia, località dove è nato. Il Corescant ceciliano è infatti un’occasione non solo di musica e preghiera, ma anche e soprattutto un momento di incontro e amicizia tra realtà diverse, ma accomunate dalla stessa passione per il canto.

Ecco gli otto gruppi vocali presenti alla rassegna che sarà presentata dal giornalista Marco Gervino: Coro Anton Bruckner di Savona (diretto da Marco Esposto), Corale Polifonica Cellese (diretta da Eleonora Molinari), Coro Parrocchiale di San Bernardo in Valle (diretto da Francesca Botta), Corale San Giovanni Vado Ligure (diretta da Giuseppe Rebella), Cantoria San Nicolò Albisola Superiore (diretta da Antonio Delfino), Coro Polifonico di Valleggia (diretto da Maurizio Fiaschi), Wafna Ensemble Savona (diretto da Guido Ripoli) e Coro Polifonico San Biagio Finalborgo (diretto da Fiorenza Ricca) ovvero i “padroni di casa”.

La domenica di festa dedicata come sempre a Santa Cecilia, patrona della musica e dei cantori, culminerà alle 18 con la Messa presieduta dal vescovo Calogero Marino e animata da tutti i gruppi partecipanti.