 / Curiosità

Curiosità | 23 novembre 2025, 10:25

«Era e resterà la mia cantante preferita»: il sindaco di Alassio Marco Melgrati ricorda Ornella Vanoni

La cantante si esibì nella città del Muretto nel 2009

Immagine dal profilo Facebook del sindaco di Alassio Marco Melgrati

Immagine dal profilo Facebook del sindaco di Alassio Marco Melgrati

La notizia della morte di Ornella Vanoni ha riportato alla memoria di molti il legame tra la città di Alassio e l’artista milanese. Tra i primi a ricordarla, il sindaco Marco Melgrati, che non nasconde l’affetto personale per la cantante: “Era e resterà la mia cantante preferita, una voce straordinaria e universale”.

Vanoni, nata nel 1934 a Milano, si era diplomata al Piccolo Teatro, ma scelse presto il canto come sua dimensione definitiva. Una carriera iniziata nel 1956 e proseguita senza pause, segnata da un timbro unico, da un carattere libero e da un’eleganza ribelle che l’hanno resa una delle grandi protagoniste della musica italiana.

La sua ironia era rimasta intatta anche nelle ultime apparizioni pubbliche: a Che tempo che fa, sul Nove, aveva raccontato con leggerezza come immaginava il proprio funerale: un vestito Dior, una bara semplice (tanto voleva essere bruciata) e le note di Paolo Fresu per l’ultimo saluto.

Il rapporto con Alassio risale al febbraio del 2009, quando si esibì al PalaRavizza durante il secondo mandato di Melgrati. “Andai ad ascoltarla: un momento che porto ancora con me”, ricorda il sindaco. Dopo il concerto, una cena al Savoia e un incontro che Melgrati non ha mai dimenticato: “Le sue meravigliose canzoni hanno accompagnato tanti momenti belli della mia vita. ‘Senza fine’ è quella che porto più nel cuore”.

Maria Gramaglia

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium