Savona, gli studenti del corso C.A.T. del Boselli Alberti Mazzini Da Vinci in visita al cantiere del nuovo skate park

Le classi 3B, 3C e 5B del corso C.A.T. (Costruzioni, Ambiente e Territorio - ex Geometri) dell’Istituto Boselli Alberti Mazzini Da Vinci di Savona hanno partecipato a una visita guidata al cantiere dove è in fase di realizzazione il nuovo skate park cittadino, negli spazi dell’ex piscina comunale.

Accolti dal coordinatore della sicurezza architetto Michele Rebella e dal progettista architetto Elisabetta Taramasco, gli studenti hanno potuto osservare da vicino l’avanzamento dei lavori, giunti attualmente alle fasi di finitura.

Il sopralluogo ha rappresentato un’occasione formativa di grande valore: i ragazzi hanno visionato gli elaborati grafici del progetto e dialogato con i tecnici sulle scelte progettuali ed esecutive che stanno guidando la trasformazione dell’edificio.

Particolare interesse ha suscitato la finalità sociale dell’opera. Lo skate park, infatti, è destinato a diventare un nuovo punto di riferimento per i giovani della città. Seguire da vicino la nascita e lo sviluppo di uno spazio pensato proprio per la loro generazione ha permesso agli studenti non solo di approfondire aspetti tecnici legati alla professione, ma anche di comprendere l’impatto che le opere pubbliche possono avere sulla comunità.

L’Istituto Boselli Alberti Mazzini Da Vinci esprime il proprio ringraziamento ai Responsabili del cantiere per l’opportunità offerta agli studenti, sottolineando l’importanza di questi momenti di confronto diretto con il mondo del lavoro e con le realtà professionali del territorio.