Cronaca | 24 novembre 2025, 07:50

Savona, mezzo perde olio sull'asfalto: vespista scivola

L'incidente si è verificato tra via delle Trincee e corso Ricci. Sul posto la polizia municipale

Un mezzo ha perso dell’olio idraulico lungo il tratto tra via delle Trincee e corso Ricci a Savona, creando una scia scivolosa sull’asfalto. A farne le spese sarebbe stato un anziano che, in sella alla sua Vespa d’epoca, è caduto all’altezza dell’incrocio.

L’uomo, secondo quanto riferito dai presenti, non avrebbe riportato ferite gravi e si sarebbe rialzato senza necessità di cure mediche. È stato lui stesso a contattare la polizia municipale, intervenuta per mettere in sicurezza l’area e risalire alle cause della perdita di olio. 

