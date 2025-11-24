Savona, mezzo perde olio sull'asfalto: vespista scivola

Un mezzo ha perso dell’olio idraulico lungo il tratto tra via delle Trincee e corso Ricci a Savona, creando una scia scivolosa sull’asfalto. A farne le spese sarebbe stato un anziano che, in sella alla sua Vespa d’epoca, è caduto all’altezza dell’incrocio.

L’uomo, secondo quanto riferito dai presenti, non avrebbe riportato ferite gravi e si sarebbe rialzato senza necessità di cure mediche. È stato lui stesso a contattare la polizia municipale, intervenuta per mettere in sicurezza l’area e risalire alle cause della perdita di olio.