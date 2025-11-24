 / Solidarietà

Solidarietà | 24 novembre 2025, 09:28

Borghetto ricorda la vice sindaco Stefania Maritano, due momento di riflessione durante la Giornata contro la violenza sulle donne

Il programma per martedì 25 novembre

In occasione della “Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza sulle Donne”, l’amministrazione comunale di Borghetto organizza, per martedì 25 novembre, due momenti di raccoglimento e riflessione, con la partecipazione delle istituzioni scolastiche, delle associazioni del territorio e della cittadinanza.

Il primo appuntamento è previsto alle ore 10, per ricordare la vice sindaco Stefania Maritano, caduta vittima di femminicidio, presso la Sala Consiliare a lei dedicata: un momento di raccoglimento per testimoniare la vicinanza della comunità e il rinnovato impegno contro ogni forma di violenza di genere.

A seguire, alle ore 11.30, nello spazio antistante l’ingresso della Scuola Secondaria di I grado – S. Pertini, presso la Panchina Rossa collocata nel 2023 in memoria della vice sindaco e di tutte le donne che hanno perso la vita a causa della violenza, si terrà un incontro con le classi. Gli studenti avranno l’opportunità di condividere riflessioni, interventi e pensieri dedicati al tema, in un momento di dialogo e consapevolezza volto a promuovere una cultura del rispetto e della prevenzione.

"Questa giornata rappresenta un richiamo imprescindibile al nostro dovere di costruire una comunità capace di riconoscere, prevenire e contrastare ogni forma di violenza. Le iniziative organizzate, soprattutto quelle svolte con i ragazzi, sono fondamentali per alimentare una cultura del rispetto che possa radicarsi nel tempo. Ricordare chi non c’è più significa assumersi la responsabilità di fare di più e meglio, ogni giorno. La violenza sulle donne non è un fatto privato, ma una ferita collettiva che interpella l’intera società. Il ricordo del nostro vice sindaco e di tutte le vittime ci spinge a rinnovare il nostro impegno istituzionale e civile per garantire sicurezza, ascolto e sostegno a chi vive situazioni di difficoltà. Solo attraverso l’educazione, la memoria e l’unità possiamo costruire una comunità libera dalla violenza". 

