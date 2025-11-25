 / Cronaca

Cisano sul Neva, auto si ribalta in località Cenesi: conducente fugge prima dei soccorsi

La centrale operativa del 118 ha mobilitato il personale sanitario e le forze dell'ordine

Incidente stradale a Cisano sul Neva, in località Cenesi, dove un’automobile si è ribaltata per cause ancora in corso di accertamento.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Albenga, sezione di Villanova d’Albenga, insieme all’automedica e alle forze dell’ordine. Prima dell’arrivo dei soccorritori, il conducente ha abbandonato il veicolo, allontanandosi dal luogo dell’incidente.

Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto e chiarire eventuali responsabilità.

