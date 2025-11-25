Alassio, il 29 novembre l'incontro "Memoria e opportunità. L’importanza del Centro Antiviolenza per la ricostruzione delle libertà femminili"

Sabato 29 novembre si terrà l’incontro “Memoria e opportunità. L’importanza del Centro Antiviolenza per la ricostruzione delle libertà femminili” alle ore 17 presso l’Auditorium della biblioteca civica “R. Deaglio” di Alassio, con il patrocinio del Comune. L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Vecchia Alassio, in collaborazione con il Centro Antiviolenza Artemisia Gentileschi e lo Zonta Club Alassio–Albenga.

Moderato dalla giornalista Ilaria Falcone, l’appuntamento offrirà uno spazio di approfondimento dedicato al ruolo fondamentale dei Centri Antiviolenza nella tutela e nell’accompagnamento delle donne verso percorsi di autonomia e rinascita.

“L’evento – spiega la presidente dell’Associazione Vecchia Alassio, Laura Cavedini – inizierà con il ricordo di donne alassine che hanno contribuito, con il loro ardore, passione e generosità, a rendere Alassio una città migliore o ad aiutare i propri concittadini in particolari momenti storici, e si legherà a racconti di donne nel mondo e nel nostro territorio, puntando sull’importanza della comunicazione e dell’impegno per la prevenzione e il contrasto alla violenza e alla discriminazione di genere”.

Al termine dell’incontro è previsto un rinfresco, preparato dai ragazzi attivi presso il Social Bar “NunUnoMeno”, presente al quarto piano della Biblioteca Civica di Alassio. Per informazioni: tel. 333 4853993; e-mail: info@vecchiaalassio.it. Ingresso libero.