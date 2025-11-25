Savona, Cosimo Versace presenta il libro "Madì dei coccodrilli"

Mercoledì 26 novembre, alle ore 18, la libreria Ubik di Savona ospiterà un incontro speciale con Cosimo Versace, autore del libro “Madì dei coccodrilli” (Morellini, 2025), moderato da Renata Barberis. Una storia vera di coraggio, speranza e sopravvivenza che arriva dal cuore dell’Africa per toccare le coste italiane.

Madì ha solo diciassette anni quando lascia il suo villaggio in Gambia, spinto dal desiderio di una vita migliore e dal sostegno incrollabile di sua madre, Jainaba. Il suo viaggio lo conduce attraverso il deserto del Sahara e il Mediterraneo, tra il pericolo dei trafficanti di esseri umani e le insidie di territori ostili, con il calcio come unica consolazione e compagno di sogni.

Il romanzo di Versace non è solo un racconto di sopravvivenza: è una riflessione sulla forza dell’identità, sul valore dell’amicizia e sul potere dell’amore familiare. Tra il rischio costante e l’eroica determinazione di un giovane, il lettore è trascinato in un’odissea moderna, dove ogni pagina custodisce il filo sottile tra la vita e la tragedia.

Oggi Madì vive e lavora a Savona, un simbolo concreto della possibilità di rinascere dopo un viaggio al limite della sopravvivenza. Cosimo Versace, ingegnere ambientale con una lunga esperienza in progetti di cooperazione internazionale, porta in questo esordio letterario la forza di una storia vissuta in prima persona e raccolta durante una missione in Gambia.

L’incontro alla Libreria Ubik sarà l’occasione per conoscere Madì, ascoltare la sua voce e scoprire come un sogno, anche nei contesti più ostili, possa diventare realtà.