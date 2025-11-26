Lo scultore Pietro Marchese consegna una medaglia in ceramica al Principe di Monaco

Lo scultore di origini siracusane Pietro Marchese, artista riconosciuto sul territorio ligure e in ambito internazionale, ha preso parte nella mattinata di ieri, 25 novembre, ad un evento celebrativo nel comune di Stella San Giovanni, paese natale dell’ex-Presidente della Repubblica, Sandro Pertini.

L’occasione d’incontro tra l’autorità internazionale e quelle locali è l’inizio dei lavori di ristrutturazione ad uso culturale di un “luogo grimaldiano”, il castello Aleramico presente sul territorio comunale, che è entrato a far parte della rete di siti storici correlati alla storia della famiglia Grimaldi in Italia, in quanto ha rappresentato in passato il loro primo feudo di proprietà nell’area.

La medaglia, realizzata dallo stesso Marchese su commissione dell’amministrazione comunale di Stella raffigura il principe Alberto I Grimaldi di Monaco, noto oceanografo vissuto tra XIX sec. e XX sec., cui è dedicato un museo nel territorio del principato. Un’opera realizzata in ceramica, e policromata con pigmenti naturali ad encausto: il busto risalta, in abito ottocentesco su uno sfondo azzurro mare, un richiamo alle passioni e alla professione del prozio dell’attuale Principe in carica.

“Consegnare questa medaglia al Principe Alberto II a Stella è per me un grande onore” - ha dichiarato Marchese, ideatore e realizzatore della medaglia commemorativa - “L’opera vuole celebrare il legame ideale tra Sandro Pertini, simbolo di impegno civile, e il Principe Alberto I, oceanografo e custode dei mari, uniti entrambi dalla passione per la conoscenza e la tutela dell’umanità e dell’ambiente. La teca che accompagna il medaglione riporta la citazione ‘Conoscere, amare e proteggere gli oceani’, ricordando i valori condivisi che rendono questo gesto ancora più significativo”.