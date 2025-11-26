Prezzi gemelli per diesel e benzina: anche nei distributori savonesi il riallineamento è iniziato

Diesel e benzina allo stesso prezzo? È un po' quello che sta accadendo a macchia di leopardo in diversi distributori della provincia di Savona.

Ieri abbiamo notato questo allineamento soprattutto a Savona ma non solo, anche in diversi comuni del savonese. Non in tutti ma sembra quasi si stia andando verso un'uniformità tra i due carburanti.

Dallo scorso 15 maggio è infatti in vigore il decreto interministeriale che avvia il progressivo riallineamento tra l'accise sulla benzina che dovrebbero scendere e le accise sul gasolio che invece vanno verso un aumento di prezzo.

Il provvedimento dà un'attuazione a un decreto legislativo che era stato emanato a marzo, con l’obiettivo di rimodulare dal 2025 al 2030 le accise in un quinquennio.

Il Governo quindi procederà nella Manovra a ridefinire le accise sui carburanti, portandole entrambe a circa 0,6729 euro al litro.

L'accise sulla benzina quindi si ridurrà di 4.05 centesimi (al momento è di 0,7134 euro al litro), quella del diesel invece aumenterà dello stesso importo.

L'armonizzazione delle accise quindi prevista entro il 2030, verrebbe così anticipata già da questo o il prossimo anno.