Sequestrati in porto oltre 700 kg di permanganato di potassio, precursore chimico per cocaina ed eroina

Maxi-sequestro nel porto di Genova. I funzionari del Reparto Antifrode dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, insieme ai finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, hanno intercettato oltre 10 tonnellate di un prodotto industriale contenente circa 700 chili di permanganato di potassio, sostanza classificata come precursore chimico e largamente impiegata dai cartelli della droga nella trasformazione di materie prime in stupefacenti, in particolare cocaina ed eroina.

Il carico, trasportato in un container proveniente da Durban (Sudafrica), era dichiarato come CCP (Chem Control Pellet) 108, miscela di ossido di alluminio, permanganato di potassio, carbonato e bicarbonato di sodio. Durante il controllo, le irregolarità emerse hanno spinto gli investigatori a richiedere l’intervento urgente del Laboratorio Chimico dell’Agenzia delle Dogane. Le analisi hanno individuato una concentrazione di permanganato pari al 7% del totale, quantità elevata e facilmente separabile con procedure non complesse, elemento che ne aumenta il rischio di utilizzo illecito.

Per questo tipo di sostanze, la normativa prevede tracciabilità rigorosa e autorizzazioni preventive del Ministero della Salute. Documentazione che l’importatore non era in grado di fornire.

Il sequestro si colloca nell’ambito del rafforzamento dei controlli contro il narcotraffico avviato nel principale scalo ligure, attività resa possibile dalla stretta collaborazione tra Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane. Una cooperazione formalizzata e potenziata dal Protocollo d’intesa rinnovato lo scorso 28 maggio, con l’obiettivo di contrastare il traffico internazionale di stupefacenti e proteggere le fasce più esposte della popolazione dagli effetti di un mercato criminale sempre più ramificato.