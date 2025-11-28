Building Happiness a Savona: come l’architettura e gli spazi pubblici influenzano il nostro benessere

Quale relazione c'è tra i luoghi e le persone che lo abitano? Può lo spazio che ci circonda influire sul nostro benessere e sulla nostra felicità? Architettura costruita quindi, ma anche strade, piazze, spazi aperti e pubblici. Sono gli interrogativi della ricerca nazionale della Fondazione per l'architettura di Torino che dopo Bologna e Palermo fa tappa anche a Savona.

Si svolgerà giovedì 4 dicembre alle ore 18, nella Sala Protettori di Piazza Santuario 4, al Santuario di Savona, l’incontro Building Happiness, promosso da Opere Sociali in collaborazione con Ordine Architetti Savona, Fondazione per l’architettura di Torino e con il patrocinio del Comune di Savona.

Interverranno: Marco Russo, Sindaco di Savona; Giorgio Masio, Presidente Opere Sociali di N.S. di Misericordia; Matteo Sacco, Presidente Ordine degli Architetti di Savona; Emanuele Piccardo, Vicepresidente Fondazione per l’Architettura; Raffaella Lecchi, Coordinatrice Fondazione per l’Architettura / Torino; Michele Cerruti But, Docente PoliTo.

“Uno dei primi appuntamenti del nuovo corso delle Opere Sociali sarà sul rapporto tra architettura e felicità. L’incontro, aperto a tutti, sarà una delle tappe del tour in Italia che Fondazione per l’architettura sta portando avanti per presentare con un linguaggio divulgativo, in contesti diversi e sempre coinvolti nei temi della rigenerazione urbana, il volume esito di un anno di ricerca interdisciplinare volta ad esplorare come ogni luogo possa entrare in relazione con chi lo vive, stimolando benessere e felicità quotidiana. Opere Sociali è lieta di ospitare l’appuntamento e confrontarsi su queste tematiche, data la ricchezza e varietà degli spazi che gravitano intorno alla piazza del Santuario, da valorizzare per gli abitanti, per tutti i savonesi e per i turisti. L’appuntamento sarà occasione per incontrare cittadini, amministratori, referenti di gruppi formali e informali interessati alla rigenerazione urbana e al rapporto con chi quegli spazi li vive.” Dice Giorgio Masio, Presidente Opere Sociali di N.S. di Misericordia

“Invito tutti — non solo gli architetti, ma chiunque sia curioso di capire come gli spazi influenzino il nostro benessere — a partecipare all’incontro e a leggere Building Happiness. capace di parlare a tutti, con semplicità e profondità.” Aggiunge Matteo Sacco, Presidente dell'ordine degli Architetti della Provincia di Savona “La progettazione degli spazi non è infatti una competenza riservata ai soli tecnici: riguarda l’intera collettività, perché ogni cittadino vive, usa e interpreta i luoghi. Coinvolgere la società civile significa costruire ambienti più inclusivi, più consapevoli e più felici. Progettare luoghi significa, prima di tutto, progettare qualità della vita”.

Prima della presentazione del libro alle 16.30 è prevista una breve visita guidata al Santuario di N.S. di Misericordia, insieme a una delegazione dell’Ordine degli Architetti di Savona e al Consiglio di Amministrazione di Opere Sociali. Il percorso toccherà gli spazi che gravitano intorno alla piazza: basilica, museo del tesoro, stanze di pio VII, struttura sociosanitaria, archivio dei tessuti.

La Fondazione per l’Architettura di Torino offrirà lungo il tragitto alcuni commenti per leggere questi luoghi attraverso le chiavi di Building Happiness, mettendo in luce come architettura, paesaggio e benessere siano profondamente connessi.

Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posto. Sarà possibile acquistare il libro sul posto per chi lo desidera. Sono riconosciuti 2 crediti formativi per Architetti con autocertificazione sul portale servizi. Per visita guidata ore 16,30 mandare una mail a architetti@savona.awn.it.