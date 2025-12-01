Oggi è il Cyber Monday, tutto quello che c’è da sapere sul lunedì più tecnologico dell'anno

Il Black Friday è ormai trascorso, ma il tempo delle occasioni per il grande shopping non è ancora finito. Oggi, lunedì 1° dicembre, è il Cyber Monday, la giornata che tradizionalmente è dedicata ai super sconti per gli articoli elettronici e tecnologici. Tablet, smartphone, pc e stampanti, tv, ma anche viaggi e tanto altro verranno proposti a prezzi molto convenienti.

Il lunedì "Cyber", che possiamo tradurre come "tecnologico" è nato nel 2005 negli Stati Uniti come iniziativa delle piattaforme di e-commerce per incentivare le vendite online il lunedì successivo al Black Friday, giorno di sconti tradizionali nei negozi fisici dopo il Giorno del Ringraziamento.

Il termine si trova per la prima volta il 28 novembre 2005 all'interno di un comunicato stampa di Shop.org e fu coniato da Ellen Davis della National Retail Federation e Scott Silverman, che osservarono un picco di acquisti online subito dopo il weekend del Black Friday, grazie anche alla diffusione di internet e degli acquisti online. Il successo del Cyber Monday è cresciuto rapidamente, rendendolo uno degli eventi di shopping più attesi dell’anno.

In Italia, il Cyber Monday ha iniziato a guadagnare popolarità intorno al 2010, importato dai grandi siti di e-commerce e successivamente adottato anche dai rivenditori italiani. Oggi rappresenta un’opportunità di risparmio sia per i consumatori che per le aziende, che possono aumentare le vendite in vista delle festività natalizie.

Veniamo quindi alla parte più interessante, cioè che cosa conviene comprare durante questa giornata che chiude idealmente il mese nero di novembre, il Black November. Se per esempio state pensando di comprare un televisore nuovo, questo è il momento giusto. Anche gli smartphone sono nella lista dei desideri e allora meglio approfittarne. Se dovete cambiare il computer, sfogliate i volantini online delle offerte, lo stesso vale per gli elettrodomestici e i robot per le pulizie.

Attenzione alle recensioni e al confronto dei prezzi su diversi siti: non tutte le offerte sono realmente vantaggiose. Inoltre, è consigliabile acquistare con velocità, poiché i prodotti più richiesti tendono a esaurirsi velocemente.