Albenga, il 7 dicembre lo spettacolo "Cantate la pace, non fate la guerra": il ricavato andrà alla Tavola del Cuore

Si terrà domenica 7 dicembre, alle 16.45, al teatrino della parrocchia del Sacro Cuore, in Via Trieste ad Albenga, lo spettacolo “Cantate la pace, non fate la guerra”.

Sarà un pomeriggio di musica, riflessioni e solidarietà: un concerto attraverso alcuni brani storici della musica contemporanea, legati insieme da un filo conduttore che proverà a raccontare stati d’animo e protagonisti di quella assurdità chiamata guerra. Uno spettacolo diventato tristemente di attualità negli ultimi mesi, ideato e interpretato da Roberto Ferrua (voce e chitarra), Paolo Michelis (tastiere) e Alberto Calandriello (narratore).

L’ingresso è ad offerta libera e tutto il ricavato sarà destinato alla Tavola del Cuore, la mensa che proprio al Sacro Cuore opera da più di 10 anni.

Nata su iniziativa di don Gigi Lauro, è una realtà che vive puramente di volontariato, grazie al buon cuore della gente e delle realtà commerciali della piana ingauna e non solo, che donano ogni giorno ogni tipologia di generi alimentari.

Ogni anno la Tavola offre un pasto caldo a circa 8.500 persone, per le quali non si tratta solo di una mensa, ma di un luogo nel quale poter sostare, scambiare due parole e, magari, trovare un’indicazione per fare dei documenti, trovare un dottore o un aiuto sanitario. Circa un centinaio di volontari gravitano attorno alla Tavola del Cuore.