Savona, l'8 dicembre le bancarelle del "Chiostro aperto e solidale"

Com'è ormai tradizione, anche quest'anno nel Chiostro Francescano della Cattedrale Nostra Signora Assunta saranno allestite le bancarelle natalizie, con articoli ad offerta libera, organizzate dal Gruppo Servizi Educativi del Complesso Museale della Cattedrale e a cura delle associazioni di volontariato. L'evento, dal titolo "Chiostro aperto e solidale", si svolgerà lunedì 8 dicembre. Per l'occasione con orario di apertura al pubblico continuato dalle 10 alle 18:30 sarà possibile visitare gratuitamente la Cappella Sistina.

"Con l'approssimarsi del Natale non poteva mancare l’iniziativa che rende disponibili gli antichi spazi francescani per il bene comune, mettendo in sinergia l’apertura della Sistina con l'attenzione all’operato delle associazioni benefiche - spiega la Direzione del complesso museale - Nell’attesa delle feste sarà possibile passeggiare sotto il porticato, curiosare tra le bancarelle per idee regalo e lasciarsi catturare dalle tante forme di volontariato attive in città per ripensare il proprio tempo libero".

Intanto prosegue l'attività "Abbiamo visto una luce" del Gruppo Servizi Educativi, che propone alle classi partecipanti un percorso didattico nella cattedrale, nel suo coro ligneo e nel Museo del Tesoro alla ricerca delle narrazioni pittoriche sulla Natività di Gesù per un approfondimento biblico, storico e artistico. I riferimenti storico culturali della nascita di Cristo possono essere affrontati indistintamente da tutti gli alunni e dalle loro famiglie, anche di culture e confessioni religiose diverse.

Ogni studente ha così l’opportunità di cogliere le ragioni di una festa diffusa e amata ma poco spiegata nei suoi contenuti. Al termine della visita guidata potrà fare proprie le conoscenze apprese durante un laboratorio creativo personale o di gruppo. Le visite sono possibili fino al 19 dicembre previa prenotazione via e-mail all'indirizzo artecatte@gmail.com. Per maggiori informazioni occorre telefonare al numero 3514630101o consultare il sito webcattedralesavona.it.