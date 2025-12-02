Dalla Biblioteca Montale al cuore delle frazioni, Varazze celebra il Natale con “Presepiando 2025-2026”

Sarà la Biblioteca Civica “Eugenio Montale” a ospitare, venerdì 5 dicembre alle ore 17:00, la presentazione ufficiale di “Presepiando 2025-2026”, la manifestazione che ogni anno trasforma Varazze in un affascinante itinerario diffuso alla scoperta dei presepi artistici, storici e tradizionali realizzati nelle frazioni e nelle parrocchie della città.

Non un caso la location scelta per la presentazione: qui è infatti allestita una mostra speciale dedicata a Guglielmo Bozzano, l’artista varazzino a cui il Comune rende omaggio scegliendo le sue opere per il biglietto istituzionale degli auguri e per la locandina ufficiale di Presepiando. La Biblioteca diventa così il primo luogo del “viaggio” della manifestazione, unendo arte contemporanea, memoria locale e spirito natalizio.

L’appuntamento inaugura simbolicamente il periodo natalizio dedicato alla tradizione del presepe, uno degli elementi identitari più forti per la comunità varazzina, e sarà l’occasione per illustrare tutte le novità dell’edizione 2025-2026, tra cui spicca il nuovo “Passaporto del Presepe”, pensato per coinvolgere ancora di più visitatori, famiglie e bambini nella riscoperta dei luoghi e della storia delle frazioni.

Questo, che potrà essere ritirato in tutti i presepi aderenti e all’Ufficio IAT, permetterà ai visitatori di raccogliere i timbri dei presepi visitati e ottenere con 7/10 timbri un omaggio e, da 15 timbri in su, l’attestato ufficiale del percorso e un regalo speciale. “Un modo per vivere il percorso come veri pellegrini, incentivando la visita anche dei presepi più lontani e valorizzando l’intero territorio” spiegano gli organizzatori.

Nel corso della presentazione sarà raccontato l’intero itinerario che unisce oltre trenta presepi diffusi tra frazioni, parrocchie, confraternite e oratori, un vero percorso di tradizione che coinvolge l’intero territorio.

Ad Alpicella si potranno ammirare i presepi con figurine dell’Ottocento di Brilla e Tambuscio, visitabili dal 7 dicembre al 17 gennaio, accanto al presepe parrocchiale sempre aperto dal 10 dicembre e a quello tradizionale della Madonna degli Angeli, anch’esso visitabile in ogni momento. A Faje tornano il suggestivo presepe nel Rio Gambin, dal 15 dicembre all’11 gennaio, e il presepe di campagna con la natività allestito in chiesa, aperto dal 30 novembre all’11 gennaio.

A Sant’Anna l’attenzione è rivolta al presepe realizzato in pietra e materiali naturali, inaugurato l’8 dicembre con una Santa Messa alle 16. A San Donato, invece, la tradizione si esprime attraverso le statuine in legno di Siri Vittorino: l’allestimento sarà svelato il 24 dicembre alle 22. Castagnabuona propone il presepe di San Rocco e quello con sagome a grandezza naturale, visitabili dal 20 dicembre al 6 gennaio, insieme a “U presepio in to giardin”, per il quale è prevista anche una visita guidata il 27 dicembre alle 14:30.

Il percorso si estende anche alle parrocchie della SS. Annunziata, di Casanova, di Santa Croce e al centro città, dove non mancano i momenti più suggestivi. Tra questi, il presepe vivente di Casanova, in programma il 23 e 24 dicembre, e i presepi di Santa Croce, visitabili il 14, 21 e 28 dicembre e poi dal 4 al 6 gennaio. Nel cuore della città si potranno inoltre riscoprire i presepi storici, artistici e tradizionali custoditi nelle parrocchie centrali, tra cui spiccano il Presepe del Maragliano nella chiesa di Sant’Ambrogio e quello della Confraternita di N.S. Assunta.