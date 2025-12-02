Unirà due territori nel segno della storia e dello sport la prima edizione della “Randonnée Città di Finale Ligure - Dal Marchesato del Carretto al Principato di Seborga”, evento ciclistico non competitivo in programma domenica 7 dicembre 2025. L'iniziativa, organizzata dall'ASD G. S. Ponente Ligure, gode del patrocinio, oltre che del Comune finalese, delle municipalità di Imperia e Seborga.

La gara, partirà e si concluderà tra le palme ed il mare all'altezza dello storico stabilimento “Bagni Boncardo”, presso il Lungomare Italia. L'evento offre l'opportunità unica di scoprire il territorio ligure attraverso due percorsi: il circuito completo di circa 190 km, che si estende lungo le province di Savona e Imperia toccando Capo Mele e Seborga, e un percorso cicloturistico ridotto di 100 km.

Da Finale Ligure, luogo di tradizione sportiva e turistica per vocazione, dove mare e monti si uniscono in pochi chilometri passando dalle spiagge ai vicoli del borgo medievale ai sentieri e le strade dell'entroterra, gli atleti pedaleranno in direzione ponente con partenza “alla francese”, ossia scaglionata, dalle 07:30 alle 09:00.

Lungo la Via Aurelia, attraversando alcune delle più suggestive località della Riviera, passando dal panoramico Capo di Santa Croce a Capo Mele, primo dei mitici “capi” della Milano-Sanremo, sconfineranno verso l'imperiese affrontando Capo Mimosa e Capo Berta per poi planare fino a Imperia. Qui saranno accolti dalle due anime della città: Oneglia, vivace e profumata d'olio d'oliva, e l'elegante e panoramica Porto Maurizio dove, nei locali della vecchia stazione e quindi all'interno della nuova pista ciclabile, si troverà il primo punto di controllo timbri e ristoro. Per chi sceglierà la formula cicloturistica si tratterà del “giro di boa” prima di riprendere la via del ritorno verso Finale Ligure; randonneuse e i randonneur impegnati nella 200 km proseguiranno invece lungo la splendida pista ciclabile giungendo a Ospedaletti, e da lì verso il confine italo-francese, fino a Bordighera. Dopo una breve sosta, il percorso prosegue fino al pittoresco borgo di Seborga, dove è previsto il secondo controllo e ristoro. Dopo aver recuperato le energie, il percorso riporterà verso Ospedaletti fino a riprendere la pista ciclabile che riporta a Imperia, sempre presso la stazione di Porto Maurizio, per il terzo controllo e ristoro e la ripartenza verso gli ultimi 50 chilometri che riconducono a Finale Ligure per la conclusione della corsa. All'arrivo, sempre presso il piazzale antistante Bagni Boncardo, tutti gli atleti coinvolti in entrambi i percorsi troveranno ad accoglierli servizi doccia e il meritato “pasta party”.

L'importanza dell'evento va oltre l'aspetto turistico: la "Randonnée Città di Finale Ligure" è infatti valevole come prequalifica 2026 per l'accesso alla celebre e prestigiosa competizione internazionale Parigi-Brest-Parigi 2027.

"Ci apprestiamo alla prima edizione di questa manifestazione, pensata dalla nostra Amministrazione insieme al GS Ponente Ligure, con grande entusiasmo – afferma l'Assessore allo Sport del Comune di Finale Ligure, Valter Sericano – La sua importanza consiste anzitutto nell'aspetto sportivo, che mette in risalto la vocazione per le due ruote coltivata e sviluppata da Finale e dal Finalese in questi anni e la porta “su strada” dandole rilevanza internazionale essendo collegata con la Paris-Brest-Paris. Sarà inoltre l'occasione per mettere in risalto le bellezze della nostra Riviera di Ponente e promuoverla sotto l'aspetto turistico o cicloturistico. Questo senza dimenticare l'importanza della collaborazione con il Comune di Imperia, per la quale ringraziamo il Sindaco Claudio Scajola e l'Assessore Marcella Roggero, il Comune di Seborga, in particolare il Sindaco Pasquale Ragni, e il Principato rappresentato da S.A.S. Nina Menegatto".