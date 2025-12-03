Vado Ligure, approvato il progetto di fattibilità per la manutenzione straordinaria di piazza Cialet

La giunta comunale di Vado Ligure ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per i lavori di manutenzione straordinaria su piazza Cialet. Un atto che rappresenta un nuovo passo avanti nel più ampio percorso di riqualificazione della fascia litoranea di Porto Vado, avviato negli ultimi anni con interventi mirati al recupero e alla valorizzazione degli spazi pubblici e con il secondo lotto della nuova passeggiata a mare, in corso di realizzazione.



L’intervento approvato mira a completare l’area già oggetto di trasformazione nel 2015, quando furono realizzati la nuova pavimentazione in autobloccanti, una pedana rialzata per soste ed eventi, nuove aree verdi e l’impianto di illuminazione. Il progetto attuale prevede la realizzazione della nuova pavimentazione nella porzione ancora non riqualificata, la razionalizzazione del sistema di raccolta delle acque meteoriche, l’integrazione dell’illuminazione pubblica e l’installazione di elementi di arredo urbano, con l’obiettivo di uniformare e completare l’immagine della piazza.



La Conferenza dei Servizi si è chiusa con esito positivo a fine novembre, consentendo alla giunta di procedere con l’approvazione formale. Il progetto, redatto dall’architetto Marco Vallarino e dal geologo Cesare Ferrero, ha ottenuto i pareri necessari da tutti gli enti competenti: tra questi, la valutazione paesaggistica favorevole, il nulla osta di IRETI, le comunicazioni della Regione Liguria e dell’Autorità di Bacino, l’autorizzazione idrogeologica e il via libera dell’Autorità Portuale per le aree prossime al demanio marittimo.



Il quadro economico prevede una spesa complessiva di circa 326mila euro, finanziati attraverso capitoli già presenti nel bilancio comunale. Con l’approvazione del progetto, l’amministrazione potrà ora procedere alla fase di progettazione esecutiva e, successivamente, alla gara per l’appalto dei lavori; la realizzazione è prevista nel corso del 2026.