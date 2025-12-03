Si è spenta suor Maria Priscila: guidò per alcuni anni la comunità delle Orionine di Legino

Suor Maria Priscila (Priscila Oliveira) delle Piccole Suore Missionarie della Carità (Opera don Orione) è "tornata alla Casa del Padre". La religiosa è venuta a mancare ieri, 2 dicembre, all'Ospedale Santa Marcelina di São Paulo, in Brasile.

Nata ad Abaetetuba, nello Stato brasiliano del Pará, il 28 dicembre 1945, aveva 79 anni di età e 56 di professione religiosa. Apparteneva alla Provincia "N. S. Aparecida". Per alcuni anni ha guidato la comunità delle "Orionine" di Legino, collaborando anche con la locale parrocchia Sant'Ambrogio vescovo.

È stata delegata dell'USMI Unione Superiore Maggiori d'Italia, organismo che coordina le congregazioni femminili di vita religiosa, per la diocesi di Savona-Noli, e membro molto attivo e partecipe del Sinodo diocesano.