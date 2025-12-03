Albenga "s’illumina d’immenso", un Natale ricco di eventi da scoprire

Tutto è pronto per sabato 6 dicembre, quando Albenga darà ufficialmente il via al periodo natalizio con “Albenga s’illumina d’immenso”, uno degli appuntamenti più attesi e apprezzati in Liguria e non solo.

Come ogni anno, gli edifici del centro storico — già straordinari per fascino e bellezza — diventeranno vere e proprie tele luminose grazie alle proiezioni architetturali che ne esalteranno i dettagli e le peculiarità.

Anche questa edizione porterà con sé un tocco di magia in più: la Torre Malasemenza prenderà vita con un racconto dedicato ai più piccoli (e, perché no, anche agli adulti), una storia che parla di Albenga, dei suoi valori e delle sue radici, capace di emozionare e sorprendere.

L’assessore al turismo Camilla Vio: “Sarà un pomeriggio di intrattenimento pensato in particolare per le famiglie. Quest’anno abbiamo dedicato grande attenzione sia alle opere che saranno proiettate sui nostri edifici storici, sia ai più piccoli, con elfi e storie in grado di incantare ma anche di trasmettere messaggi importanti”.

Proiezioni

Largo Doria: le facciate dei palazzi si trasformano nell’“Officina delle Meraviglie” degli Elfi di Natale.

Piazza IV Novembre: l’Adorazione dei Re Magi e Il Riposo durante la fuga in Egitto di Caravaggio.

Cattedrale di San Michele: l’immagine di San Francesco di Giotto, in occasione degli 800 anni dalla morte del Patrono d’Italia. Dal 2026, il 4 ottobre tornerà festa nazionale.

Torre Parlante: la più grande mai realizzata in Italia, conduce i visitatori nella fabbrica dei giocattoli, ricordando che durante le feste il valore più grande è il tempo condiviso con le persone care.

Piazza dei Leoni: proiezione dell’opera di Giovanni Battista Pittoni (1740).

Porta Molino: accoglie i visitatori con la scritta “Albenga s’illumina d’immenso”, accompagnandoli all’ingresso del centro storico da via Medaglie d’Oro.

Torre di Palazzo Peloso: proiezione dedicata alla street artist Laika, nota a livello nazionale per il suo impegno civile. Il messaggio è chiaro: anche nei momenti di festa è importante ricordare chi non può far sentire la propria voce.

Programma della giornata

Per tutta la giornata: mercatino dell’artigianato in Piazza IV Novembre

Ore 16.30 – Piazza del Popolo: Light Christmas Show itinerante con elfi magici, angeli di Natale, artisti su trampoli e giocoleria luminosa

Ore 16.45 – Piazza San Michele: concerto del Double Trust Choir

Ore 17.15: saluti del sindaco Riccardo Tomatis e presentazione di Albenga s’Illumina d’immenso 2025 con l’assessore al turismo Camilla Vio e l’assessore alle politiche sociali Marta Gaia

Ore 17.30: accensione dell’albero di Natale e nuovo intervento musicale del Double Trust Choir

Ore 17.50: Torre Parlante

A seguire: atmosfera natalizia con il Double Trust Choir

L’assessore al turismo e commercio Camilla Vio aggiunge: “Grazie alla preziosa collaborazione dei commercianti, quest’anno i negozi resteranno aperti tutti i giorni durante il periodo natalizio e, in via Torlaro, sarà allestita la casetta di Babbo Natale, dove i bambini potranno incontrarlo e imbucare la loro letterina”.

Double Trust Choir – Presentazione

L’ensemble, le cui radici affondano nella tradizione afroamericana, esegue a cappella sia pagine storiche del repertorio gospel e spiritual, sia brani contemporanei, spaziando dal swing al reggae con uno stile inconfondibile e un timing profondamente ispirato alla black music.

La formazione nasce nel 2014 per iniziativa della cantante jazz di fama internazionale Federica Tassinari, che ne assume la direzione artistica e con la quale debutta all’Andora Jazz Festival, partecipando negli anni successivi a numerose manifestazioni artistiche.

Nel 2018 la prematura scomparsa di Federica interrompe il percorso dell’ensemble, che riprende le attività nel 2022 sotto la direzione di Marilisa Villanacci. Da allora il coro è protagonista di diversi eventi: le varie edizioni della Genova Design Week, il concerto inaugurale di Andora Jazz, le rassegne dell’Oratorio San Filippo, esibizioni in teatri e in location insolite come le Grotte di Borgio Verezzi o, nell’ambito del Sunshine Mass Choir, il Lingotto di Torino.

Il periodo natalizio rappresenta il momento di maggiore attività: ogni anno il coro propone un vero e proprio Christmas Tour, portando le sue “Christmas Vibes” in numerose località della Liguria.

Dal 2024 il Double Trust Choir è associato alla scuola di musica APS “La musica mi fa crescere” di Imperia, presso cui ha stabilito la propria sede.

I concerti sono arricchiti da espedienti teatrali pensati per coinvolgere il pubblico e da presentazioni che raccontano curiosità e aneddoti sui brani, rendendo l’esperienza immediata e piacevole. Il repertorio porta con sé tutto ciò che caratterizza la musica afroamericana: ritmo, cuore e bellezza. Non a caso il coro viene spesso descritto come “coinvolgente, travolgente, emozionante”.

Elemento distintivo del Double Trust Choir è la forte coesione tra i suoi membri. Colpisce come i cantanti provengano da quasi tutta la Liguria, dall’estremo Ponente fino a Genova: nonostante le distanze e le difficoltà logistiche, l’esperienza dell’armonia vocale condivisa si è trasformata nel tempo in legami profondi, capaci di tradursi in emozioni sincere che raggiungono il pubblico e sorprendono la critica.

Il calendario completo degli eventi e delle esperienze è consultabile sui canali social FB e IG @scoprialbenga e sul sito www.scoprialbenga.it o in forma cartacea ritirando il depliant allo IAT.

L’Amministrazione comunale ringrazia tutti gli sponsor per aver contribuito alla realizzazione di tutti gli eventi del periodo natalizio: main sponsor: Coop Liguria – Icose s.p.a.; top sponsor: Acquedotto San Lazzaro – Autotrasporti Fenoggio – Rivierauto; official sponsor: La Genovese – Peirano Bibite – Tipografia Bacchetta – Maestri Gastronomi in Liguria Delfino – F.lli Garofalo s.r.l. – Papalia – Acqua Minerale Calizzano – Techne move your art.