Pietra Ligure, la BRG Orchestra porta il concerto di Natale nella chiesa del Santa Corona

Il 14 dicembre alle ore 15, presso la Chiesa di Santa Corona a Pietra Ligure, si terrà il “Concerto di Natale” edizione 25 della BRG Orchestra.

La scelta della location nasce dal desiderio di omaggiare i pazienti, i medici, gli operatori sanitari e tutti coloro che soggiornano o operano all’interno dell’ospedale, offrendo un momento di svago e di piacere musicale. L’orario del concerto, dalle 15 alle 16, è stato pensato appositamente per permettere la partecipazione sia dei degenti che del personale sanitario.

L’Orchestra, diretta dal Maestro Marco Bortoletti, è composta da quarantacinque elementi, tra musicisti professionisti, studenti, amatori e i Tilt Pipes, un duo di cornamuse che arricchirà l’esibizione.

Il programma musicale proporrà brani tradizionali e classici del Natale e del Capodanno, insieme ad alcune suggestioni tratte da colonne sonore, che caratterizzano lo stile unico della BRG Orchestra.

Un evento speciale, dunque, che unisce musica, solidarietà e spirito natalizio, aperto a tutti gli appassionati e a chi desidera vivere un pomeriggio all’insegna della magia e dell’armonia. L’ingresso sarà libero.