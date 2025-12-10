Albenga festeggia Santa Lucia, due giorni tra tradizioni e cultura

Il Comune di Albenga, in collaborazione con il Comune di Villalba, si prepara a celebrare la Festa di Santa Lucia, una due giorni dedicata alle tradizioni e alla cultura. Le iniziative si svolgeranno il 13 e 14 dicembre, tra Piazza San Michele, Piazza IV Novembre e Via Enrico d’Aste, offrendo momenti di intrattenimento, degustazioni e musica per grandi e piccoli.

La festa prenderà il via sabato alle 10.00 con i saluti istituzionali presso la Sala Consiliare del Comune di Albenga. Nel pomeriggio, a partire dalle 16.00, sarà possibile partecipare a una degustazione di prodotti tipici, con assaggi del territorio siciliano e locale, tra cui la tradizionale “Cuccìa”, proposta nelle varianti dolce e salata. Alle 17.00 è previsto un concerto live con il gruppo “Piano B”. Per tutta la giornata saranno attivi il Mercatino Artigianale e il Mercatino Agroalimentare, offrendo ai visitatori un’ampia scelta di prodotti locali.

Domenica, la giornata inizierà alle 10.00 con la solenne Messa, durante la quale sarà effettuata la benedizione e distribuzione del pane tradizionale di Santa Lucia. Nel pomeriggio, alle 15.30, ci sarà il canto dei Vespri, seguito alle 16.00 dalla tradizionale processione con la partecipazione del Corpo Bandistico di Pontelungo e delle Confraternite locali. Alle 17.00 è previsto un buffet di prodotti tipici, mentre alle 20.00 sarà possibile partecipare alla cena conviviale “NaMàngiataTuttiAssiemi” con intrattenimento musicale presso il Ristorante Mare. In serata, alle 20.30, si terrà il concerto “In Canto di Natale” presso la Cattedrale di San Michele.

Durante tutta la manifestazione sarà inoltre possibile visitare esposizioni artistiche e stand dedicati agli artigiani locali, scoprendo così l’artigianato e le tradizioni del territorio.