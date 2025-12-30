Addio ad Adriana Mallarini, memoria storica della Ferrania

Si è spenta all’età di 90 anni Adriana Mallarini, ex dipendente della Ferrania, l’azienda che per quasi un secolo ha segnato la storia industriale dell’entroterra savonese producendo materiali per il cinema e la medicina. Viveva a Carcare, dove era molto conosciuta per il suo impegno nelle attività culturali, in particolare per il teatro.

Il suo contributo alla memoria storica dello stabilimento è raccolto nel libro "Un sogno infranto" della scrittrice Angela Ruffino, che la ricorda come “una persona molto presente, attiva, incredibile”.

Il volume racconta la storia della grande industria Ferrania e, insieme, quella di chi l’ha vissuta dall’interno, intrecciando lavoro, amicizia e affetti. Alla notizia della sua scomparsa, sono arrivati numerosi messaggi di cordoglio sulla pagina "Facebook Ferrania: percorsi (foto)sensibili".