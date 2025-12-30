Albissola in lutto, piange la scomparsa del centenario partigiano Pietro "Piero" Romano

Albissola Marina piange una delle sue figure storiche più rappresentative.

È scomparso il centenario Pietro Romano. spesso ricordato come Piero o "Peo".

Classe 1925, aveva compiuto 100 anni lo scorso 13 luglio. Ottavo di undici figli di Pietro Romano e Augusta Deprati abitò in località Laiè di Luceto ad Albisola Superiore furono sfollati a Sassello durante la Seconda Guerra Mondiale.

Partigiano, il 25 aprile del 2016 il Ministero della Difesa gli ha conferito la “Medaglia della Liberazione”.

"È stato uno di quegli uomini che hanno attraversato la storia senza mai smettere di viverla con dignità, coerenza e profondo senso umano - dicono dal Comune - Partigiano durante gli anni difficili della Resistenza, scelse da giovanissimo la strada più rischiosa ma anche la più giusta: quella della libertà, del coraggio e della responsabilità verso gli altri. In un tempo segnato dalla violenza e dall’oppressione, seppe opporsi al nazifascismo mettendo in gioco la propria vita per un futuro migliore, contribuendo con il suo impegno alla nascita dell’Italia democratica".

"Ridurre Pietro Romano al solo ruolo di partigiano sarebbe limitante. Pietro è stato soprattutto un uomo dai valori antichi, solidi e autentici, di quelli che oggi appaiono sempre più rari. Valori vissuti ogni giorno con semplicità e rispetto, mai proclamati, ma sempre dimostrati nei gesti, nelle scelte e nelle relazioni. Un uomo come ce ne sono pochi, capace di essere punto di riferimento senza mai imporsi, esempio silenzioso ma profondissimo - continuano - Oggi Albissola non perde soltanto una figura importante della propria memoria storica: perde un uomo vero che prima ancora di essere un coraggioso ribelle, è stato un padre e un nonno esemplare, capace di riempire la sua famiglia di affetto, attenzione, valori morali ed educazione. Ha saputo trasmettere alle generazioni successive — e a tutti coloro che lo hanno incontrato — il valore del rispetto, della libertà, della solidarietà e della dignità umana, rimandando con pazienza, rispetto, valore e amore ciò che aveva imparato in una vita intensa e significativa".

"Il suo insegnamento non appartiene solo al passato: vive nel presente e continuerà a parlare al futuro. Perché la memoria di uomini come Pietro Romano non è fatta solo di date e avvenimenti, ma di esempi, di scelte giuste e di umanità profonda - concludono dal Comune - Albissola lo ricorda oggi con gratitudine e affetto, consapevole di aver perso non solo un testimone della storia, ma una persona capace di renderla migliore".

“Oggi Albissola perde una figura importante un cittadino illustre e un uomo autentico che ha saputo trasmettere a tutti coloro i quali lo hanno incontrato il valore del rispetto, della libertà, della solidarietà e della dignità umana - ha dichiarato il sindaco Gianluca Nasuti - Partigiano durante gli anni difficili della Resistenza, scelse da giovanissimo la strada più rischiosa ma anche la più giusta: quella della libertà, del coraggio e della responsabilità verso gli altri. In un tempo segnato dalla violenza e dall’oppressione, seppe opporsi al nazifascismo mettendo in gioco la propria vita per un futuro migliore, contribuendo con il suo impegno alla nascita dell’Italia democratica. L’amministrazione comunale e la comunità albissolese tutta si stringono attorno ai familiari ed esprimono il proprio cordoglio per la dolorosa scomparsa di Pietro Romano, il partigiano Piero”.

Lo scorso 15 novembre, grazie alla collaborazione tra le sezioni ANPI di Albissola Marina e Albisola Superiore, il Fondazione Museo della Ceramica di Savona e le amministrazioni dei Comuni delle due Albisole, nel Centro Esposizioni MuDA era stata presentata la sua biografia “La testimonianza di un ribelle”.

Il funerale verrà celebrato domani, mercoledì 31 dicembre, alle 15.00 nella chiesa di Nostra Signora della Concordia ad Albissola Marina.