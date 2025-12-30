Tamponamento in A10, tra Savona e Spotorno: coinvolte alcune auto e una moto. Code in direzione confine

Soccorsi mobilitati nel primissimo pomeriggio odierno lungo l'autostrada A10, precisamente alla progressiva chilometrica 48+300 nel comune di Vado Ligure, in direzione del Confine di Stato, per un tamponamento nel quale sono stati coinvolti alcuni veicoli, tra automobili e una moto.

Il sinistro è accaduto intorno alle 13:15, facendo scattare l'intervento del personale sanitario che ha verificato le condizioni di salute delle persone che viaggiavano a bordo dei mezzi incidentati. Sul posto anche i Vigili del fuoco e gli operativi del concessionario autostradale, oltre ovviamente alle Forze dell'Ordine per i rilievi del caso.

Una persona, tra gli occupanti dei veicoli, ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari della Croce Rossa di Savona, che l'ha trasportata poi in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo.

In direzione Spotorno sono diversi i chilometri di coda registrati: dagli ultimi rilevamenti riportati sarebbero stati all'incirca quattro intorno alle 14.