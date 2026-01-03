Concerto delle Feste della Corale Alpina Savonese nella Chiesa di San Pietro a Savona

Questa sera, Sabato 3 gennaio, alle ore 21, la suggestiva cornice della Chiesa di San Pietro, in via Untoria a Savona, ospiterà il tradizionale concerto natalizio organizzato dalla Corale Alpina Savonese. Un appuntamento molto atteso dalla cittadinanza, che ogni anno rinnova una consolidata tradizione musicale nel periodo delle festività.

L’ingresso al concerto sarà libero e l’edizione di quest’anno sarà arricchita dalla partecipazione dell’Ottetto Vocale “Cantus Firmus” di Mondovì (CN), formazione di grande qualità artistica che affiancherà la Corale Alpina Savonese in un programma musicale pensato per valorizzare il repertorio natalizio e la polifonia vocale.