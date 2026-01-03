Donna cade durante una passeggiata nei boschi del Finalese, interviene il Soccorso Alpino

Nel pomeriggio di oggi, 3 gennaio, intorno alle 18, una donna è caduta mentre passeggiava nei boschi dell’entroterra di Finale Ligure, nei pressi della strada provinciale 8, riportando più traumi.

L'incidente è avvenuto intorno alle 18 ma, in una zona piuttosto impervia, che i soccorritori hanno dovuto raggiungere quando era già buio. Questo ha richiesto l'intervento del Soccorso Alpino Andora Varigotti e dei vigili del fuoco di Savona.

Sul posto è intervenuta anche la Croce Bianca di Finale e l'automedica del 118.



IN AGGIORNAMENTO