Cronaca | 03 gennaio 2026, 20:06

Donna cade durante una passeggiata nei boschi del Finalese, interviene il Soccorso Alpino

Sul posto anche automedica del 118, Croce Bianca di Finale e Vigili del fuoco

Nel pomeriggio di oggi, 3 gennaio, intorno alle 18, una donna è caduta mentre passeggiava nei boschi dell’entroterra di Finale Ligure, nei pressi della strada provinciale 8, riportando più traumi. 

L'incidente è avvenuto intorno alle 18 ma, in una zona piuttosto impervia, che i soccorritori hanno dovuto raggiungere quando era già buio. Questo ha richiesto l'intervento del Soccorso Alpino Andora Varigotti e dei vigili del fuoco di Savona.

Sul posto è intervenuta anche la Croce Bianca di Finale e l'automedica del 118. 


