Cacciatore colto da un malore mentre spara il primo colpo di fucile: soccorso a Quiliano

Un cacciatore di 70 anni, residente a Savona, è stato soccorso in località Tecci, nel Comune di Quiliano, dopo aver accusato un malore subito dopo aver esploso un colpo di fucile.

A dare l'allarme sono stati i compagni di caccia dell'uomo, che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto è intervenuta una squadra composta dal Soccorso Alpino e Speleologico Liguria, dai Vigili del Fuoco, dalla Croce d'Oro di Savona e dal personale del 118.

Il settantenne è sempre rimasto vigile e cosciente durante le operazioni di soccorso. Dopo averlo stabilizzato, le squadre di emergenza lo hanno sistemato su una barella portantina e lo hanno trasportato fino alla strada. Qui l'uomo è stato affidato all'equipaggio dell'ambulanza che lo ha condotto in ospedale per gli accertamenti del caso.

Le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione.