Savona, addio a Piero Moretti, è stato uno di Sindaci della Società Savonese di Storia Patria

"Purtroppo, la prima notizia del 2026 è negativa, ci ha lasciato ieri Piero Moretti, nostro iscritto a partire del 1999, Sindaco della Società dal 2006 al 2009 e Presidente dei Sindaci dal 2009 al 2015". La Società Savonese di Storia patria dice addio a uno dei suoi iscritti.

"Era nato nel 1942 - dice la Società Savonese di storia Patria - e ricordiamo con affetto il lungo periodo in cui aveva accettato una carica così delicata, non mancando anche di offrire tutto il suo impegno per la gestione, un saggio ed equilibrato supporto con l’affabilità che gli era propria".

"Il Consiglio Direttivo della Società, le Socie e i Soci porgono ai familiari di Piero le più sentite condoglianze", conclude la Società. I funerali si svolgeranno il prossimo lunedì 5 gennaio, alle ore 15.30 nella chiesa di San Pietro, in via Untoria a Savona