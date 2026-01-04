 / Cronaca

Cronaca | 04 gennaio 2026, 09:24

Caduta in falesia a Calvisio: complesso intervento di soccorso per un' arrampicatrice tedesca soccorsa al Tempio del Vento

La donna, cosciente dopo una caduta di 5–6 metri, è stata recuperata dai Vigili del Fuoco con l’ausilio del Soccorso Alpino e trasferita all’ospedale Santa Corona

Caduta in falesia a Calvisio: complesso intervento di soccorso per un' arrampicatrice tedesca soccorsa al Tempio del Vento

Nel tardo pomeriggio di ieri, 3 gennaio,  intorno alle ore 18:00, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Finale Ligure sono intervenuti per un’operazione di soccorso a favore di un’arrampicatrice di nazionalità tedesca, precipitata da un’altezza di circa 5–6 metri presso la falesia del Tempio del Vento, in località Rian Cornei, nel comune di Calvisio.

La donna, cosciente al momento dei soccorsi e in grado di muovere gli arti, ha riportato traumi da caduta alla cassa toracica e alla colonna vertebrale.

Sul posto sono intervenuti l’automedica del 118, la Pubblica Assistenza locale, il Soccorso Alpino e una squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale) dei Vigili del Fuoco, appositamente inviata dalla sede centrale di Savona.

La persona infortunata è stata recuperata e trasportata a valle mediante barella tecnica spallabile, per poi essere affidata alle cure del personale sanitario e trasferita in ambulanza presso l’Ospedale Santa Corona, in codice rosso.

L’intervento si è concluso alle ore 21:30.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium