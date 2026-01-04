I modellini ferroviari dell'associazione "Modellismo Albenga" a sostegno del volontariato

L’associazione “Modellismo Albenga APS” comunica che martedì 6 gennaio 2026, presso il locale in Via Cesare Battisti 5 ad Albenga, gentilmente messo a disposizione dalla famiglia Bacchetta, verrà consegnato alle associazioni di volontariato locali il ricavato della recente esposizione di plastici e diorami ferroviari.

Il contributo sarà destinato a quattro realtà impegnate nel sociale: ADSO – Associazione Down Savona Organizzazione di Volontariato, Associazione PRENDIAMOCI PER MANO APS Progetto Parkinson, Fondazione ANT Franco Pannuti ETS e AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla APS/ETS, per sostenere le loro attività istituzionali.

“Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’esposizione e i numerosi visitatori che hanno partecipato con entusiasmo e generosità”, sottolinea l’associazione, evidenziando come l’iniziativa abbia unito passione per il modellismo e impegno sociale.