Attualità | 07 gennaio 2026, 14:20

Varazze, un wc d'oro posizionato all'interno di una fontana in passeggiata: "Il cesso di Zelensky"

Nell'opera posizionato anche il cartello "contribuisci anche tu al riarmo"

Foto di Giuan Marti

Foto di Giuan Marti

"Contribuisci anche tu al riarmo". "Il cesso di Zelensky".

Queste le frasi, scritte su due cartelli e posizionate all'interno di un water pitturato d'oro collocato all'interno della fontana sulla passeggiata a ponente di Varazze.

Una persona infatti nel giorno dell'Epifania ha collocato l'opera a due passi dall'Aurelia in via Torino che vuole essere una polemica contro la politica europea di sostegno all'Ucraina e al rifornimento delle armi. 

In giornata era stata poi rimossa ma nel frattempo sui social non sono mancati commenti ironici e critici. Sono in corso nel frattempo le indagini delle forze dell'ordine per risalire all'autore.

L'opera è un chiaro riferimento al "water d'oro" dell'artista Maurizio Cattelan denominato "America". Si trattata infatti di un wc interamente in oro 18 carati, perfettamente funzionante, che commenta ricchezza e consumismo. Era stato rubato nel settembre 2019 dal Blenheim Palace, dove era esposto. Fu venduta una seconda versione nel novembre 2025 per 12,1 milioni di dollari. 

Il water d'oro inoltre è anche associato in Ucraina all'imprenditore Timur Mindich indagato nel novembre scorso in un'inchiesta anticorruzione. Mindich produceva gli show del numero uno ucraino, ex comico e nella sua abitazione era stato trovato il costoso wc, un bidet d’oro massiccio e diversi sacchetti di banconote. 

Luciano Parodi

