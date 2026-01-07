Varazze, un wc d'oro posizionato all'interno di una fontana in passeggiata: "Il cesso di Zelensky"

"Contribuisci anche tu al riarmo". "Il cesso di Zelensky".

Queste le frasi, scritte su due cartelli e posizionate all'interno di un water pitturato d'oro collocato all'interno della fontana sulla passeggiata a ponente di Varazze.

Una persona infatti nel giorno dell'Epifania ha collocato l'opera a due passi dall'Aurelia in via Torino che vuole essere una polemica contro la politica europea di sostegno all'Ucraina e al rifornimento delle armi.

In giornata era stata poi rimossa ma nel frattempo sui social non sono mancati commenti ironici e critici. Sono in corso nel frattempo le indagini delle forze dell'ordine per risalire all'autore.

L'opera è un chiaro riferimento al "water d'oro" dell'artista Maurizio Cattelan denominato "America". Si trattata infatti di un wc interamente in oro 18 carati, perfettamente funzionante, che commenta ricchezza e consumismo. Era stato rubato nel settembre 2019 dal Blenheim Palace, dove era esposto. Fu venduta una seconda versione nel novembre 2025 per 12,1 milioni di dollari.

Il water d'oro inoltre è anche associato in Ucraina all'imprenditore Timur Mindich indagato nel novembre scorso in un'inchiesta anticorruzione. Mindich produceva gli show del numero uno ucraino, ex comico e nella sua abitazione era stato trovato il costoso wc, un bidet d’oro massiccio e diversi sacchetti di banconote.