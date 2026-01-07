Varazze, all'Oratorio Don Bosco liturgia della Parola con il diacono Perata

Dal mese di gennaio fino a Pasqua ogni giovedì alle ore 18:30 nella sua chiesina l'Oratorio Salesiano Don Bosco organizza alcuni momenti di Liturgia della Parola grazie all’accompagnamento e alla disponibilità dell'assistente spirituale e diacono permanente Ivano Perata. Durante gli incontri si terranno le letture e l'amministrazione della comunione senza consacrazione.

"Da quando è andata via la comunità dei sacerdoti salesiani il nostro cammino è stato tortuoso - spiega il direttore dell'oratorio Emanuele Soffiotto - Abbiamo avuto molte difficoltà e una delle assenze più sentite è sempre stata quella legata alla celebrazione eucaristica a causa della difficoltà nel trovare preti disponibili. Per questo motivo siamo particolarmente contenti nell’annunciare l’impegno che ci siamo presi per i prossimi mesi: costruire un appuntamento fisso con la liturgia."

"Ciò rappresenta un segno concreto dell'attenzione che vogliamo dedicare alla liturgia e al nostro cammino di Chiesa, creando un momento stabile di preghiera e comunità - aggiunge - L'invito è rivolto a tutti coloro che desiderano partecipare, sia interni alla comunità educativa sia esterni. Le attività non verranno sospese durante la celebrazione e il cortile rimarrà aperto."

"È un’importante novità che arricchisce il percorso della nostra comunità, un'alternativa alle altre attività e un'occasione in più per ritrovarci e pregare insieme - conclude Soffiotto - Useremo questi primi tre mesi come un periodo di avvio per valutare insieme il futuro di questa iniziativa, che consideriamo un dono prezioso da custodire con gioia."