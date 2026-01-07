“Loano sul mare. Storia della passeggiata e di una palma immortale”, oltre 5.000 visitatori per la mostra a Palazzo Doria

Si è conclusa con un risultato straordinario la mostra “Loano sul mare. Storia della passeggiata e di una palma immortale”, ospitata dal 20 dicembre dello scorso anno a ieri, 6 gennaio 2026, nella Sala del Mosaico di Palazzo Doria.

L'esposizione rientra nel progetto “La Loano di una volta raccontata in cartoline”, promosso dall'Associazione Culturale Marinara Lodanum con il patrocinio dell'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano, del Ministero del Turismo e della Regione Liguria.

I numeri confermano il grande interesse suscitato fin dal giorno della sua inaugurazione: durante le feste oltre 5.000 visitatori, tra loanesi e turisti, hanno scelto di visitare la mostra, attratti da un percorso che racconta il profondo legame tra Loano e il suo mare attraverso immagini d'epoca, documenti storici e cartoline originali.

La mostra ha accompagnato il pubblico in un viaggio lungo più di un secolo, dalla Loano marinara dei cantieri e della pesca alla nascita della passeggiata turistica, fino alla straordinaria storia della Palmalunga, la Phoenix dactylifera piantata nel 1818 in Orto Maccagli e divenuta, con i suoi 28 metri, la palma più alta d'Europa, simbolo della città fino al suo abbattimento, avvenuto il 29 giugno 1943. Ampio spazio è stato dedicato anche al dopoguerra e al boom turistico che ha trasformato il fronte mare loanese tra gli anni Cinquanta e Settanta.

Fondamentale il contributo di Giovanni Battista Cepollina, che ha messo a disposizione la sua collezione privata di cartoline d'epoca, e di Riccardo Ferrari, che ha contribuito all'organizzazione nell'ambito dell'Associazione Marinara Lodanum. Entrambi sono stati presenti attivamente nei giorni festivi, accompagnando i visitatori e contribuendo alla divulgazione dei contenuti storici della mostra.

Un ringraziamento dal Comune loanese va inoltre a Paolo Geraci, per i testi e gli approfondimenti storici tratti dal volume “Loano isola del Ponente – Variazioni su un tema di Alford”, utilizzati come riferimento per l'esposizione. Grande soddisfazione è stata espressa dagli organizzatori e dall'amministrazione comunale per “un evento che ha saputo unire valorizzazione della memoria storica, identità cittadina e promozione culturale”.

Nel corso della mostra sono stati inoltre raccolti 685,90 euro, interamente devoluti al Comitato di Loano della Croce Rossa Italiana, a conferma di un'iniziativa capace di coniugare cultura e solidarietà. Un bilancio estremamente positivo che rafforza l'impegno a proseguire, anche in futuro, nel racconto e nella tutela della storia di Loano e del suo lungomare.