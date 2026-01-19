 / Attualità

Attualità | 19 gennaio 2026, 10:08

Meteo: ancora qualche pioggia, poi tempo stabile ma freddo

Le previsioni firmate Datameteo

Il maltempo di questi giorni è destinato ad esaurirsi oggi, lasciando spazio a giornate più serene ma con temperature più rigide di notte. Possibile nuova fase piovosa nel fine settimana.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Oggi lunedì 19 gennaio

Cielo prevalentemente molto nuvoloso o coperto, nevicate sulle Alpi occidentali e meridionali che scenderanno fino ai fondovalle nel corso della giornata, ma nello stesso tempo tenderanno ad esaurirsi almeno sui settori alpini occidentali. Ancora qualche pioggia su pianura del cuneese che potrebbe trasformarsi in neve in serata ma senza accumuli di rilievo.

Temeprature stazionarie o in calo per l'ingresso di aria più fredda da est. Massime tra 4 e 7 °C su pianure, fino 10/11 °C su coste. 

Venti deboli nordorientali in attenuazione sulle pianure, moderati o forti settentrionali su Liguria di ponente, moderati nordorientali su appennino orientale. 

Da martedì 20 a giovedì 22 gennaio

Residue nevicate fino a bassa quota nella notte su cuneese, miglioramento generale a partire dalla mattina da est con ampi spazi di sereno, che dureranno almeno fino a giovedì.

Temperature sotto la media del periodo, anche se il sole aiuterà a mantenere le massime stazionarie o in lieve aumento fino 7/8 °C, mentre di notte ci saranno temperature a tratti sotto lo 0 con brinate o gelate.

Venti assenti o deboli variabili su pianure, ancora moderati o localmente forti settentrionali su Liguria centro-occidentale.

Tendenza fine settimana

Nuova fase di peggioramento in vista, con perturbazioni rapide e con possibile neve a bassa quota tra venerdì e sabato, ma ancora da inquadrare correttamente.

