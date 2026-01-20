Alassio, vandalizzata la statua del Presidente Pertini. L'opera sottoposta subito a restyling

È stata rimossa nella giornata di ieri da Piazza Partigiani la statua, a grandezza naturale, dedicata a Sandro Pertini, inaugurata ad Alassio lo scorso 25 settembre in occasione dell’anniversario della nascita dell’ex Presidente della Repubblica. La decisione si è resa necessaria a seguito degli atti vandalici compiuti nei giorni scorsi, che hanno causato diversi danneggiamenti all’opera.

La scultura è stata trasferita nello studio dell’autore, Flavio Furlani, dove sarà sottoposta agli interventi di riparazione. In particolare, risultano compromessi alcuni elementi iconici della figura di Pertini, come gli occhiali e la pipa, oltre a porzioni della superficie scultorea che presentano lesioni riconducibili all’atto vandalico.

Sull’accaduto è intervenuto il sindaco di Alassio, Marco Melgrati, che ha espresso forte amarezza: “Siamo veramente amareggiati per quanto accaduto - ha detto il primo cittadino - Il vandalismo contro il patrimonio culturale è un fenomeno purtroppo molto diffuso ed è proprio per questo che, alla fine dello scorso anno, abbiamo voluto promuovere insieme alla Fondazione Enzo Hruby di Milano una tavola rotonda rivolta agli studenti dal titolo ‘La bellezza sfregiata. Un patrimonio da difendere’, coinvolgendo scuole, forze dell’ordine ed esperti per sensibilizzare i giovani sull’importanza di proteggere i beni che raccontano la nostra storia e la nostra identità”.

Secondo il sindaco, l’episodio assume un significato ancora più grave perché colpisce la figura di Sandro Pertini, il Presidente della Repubblica più amato dagli italiani: “La collocazione della statua nella piazza dedicata ai Partigiani rappresenta un richiamo fortissimo ai valori di libertà e democrazia che Pertini ha incarnato per tutta la vita, lui stesso partigiano e protagonista della Liberazione e della rinascita civile del nostro Paese. Una figura che ha unito e non ha mai diviso, un esempio al quale tutti dobbiamo continuare a guardare”.

Anche Jan Casella, consigliere regionale di Avs e consigliere comunale di opposizione, commenta il raid vandalico compiuto ad Alassio contro la statua dell’ex Presidente Sandro Pertini.“È un atto ignobile nei confronti del Presidente più amato dagli italiani. Spero che la statua possa tornare presto al suo posto. Si vergogni chi ha compiuto questo atto di vandalismo: è stato colpito il monumento di un grande uomo, che ha rischiato la vita per la libertà del nostro Paese e che ha dedicato la sua intera esistenza a servire il popolo e le istituzioni”.

Nel frattempo, le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti in Piazza Partigiani sono state acquisite e sono ora al vaglio del Comando di Polizia Locale, che sta svolgendo gli accertamenti del caso per individuare i responsabili del gesto.