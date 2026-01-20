Varazze, in lutto per la prematura scomparsa di Daniele Barbieri

Varazze piange la prematura scomparsa a 43 anni di Daniele Barbieri

Dipendente di Trenitalia, per anni ha suonato nella banda Cardinal Cagliero varazzina e nel coro "Chicchi di riso" come voce bassa, suonando le percussioni e occupandosi degli effetti come tecnico.

È stato anche consigliere della Federazione Italiana Sommelier Italiana della delegazione di Varazze.

"La comunità si stringerà intorno alla famiglia di questo ragazzo che, col suo pluriennale impegno sociale, ha dato un grande contributo alla comunità stessa - dice con commozione il sindaco Luigi Pierfederici - Questo suo impegno sarà certamente contraccambiato nei confronti della sua famiglia perché nessuno a Varazze lascia mai nessuno da solo. E' una tragedia per tutti, è una tragedia che ci colpisce davvero da vicino per chi lo conosceva, per chi conosceva la moglie, una di quelle cose che lasciano veramente tutti senza parole".

Il funerale verrà celebrato domani, giovedì 22 gennaio alle 15.30 nella chiesa di Sant'Ambrogio.