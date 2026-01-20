Forte tramontana nel savonese, raffiche oltre i 100 km/h a Loano

La scorsa notte i venti di tramontana hanno soffiato con violenza sulla Liguria, raggiungendo raffiche di 103 km/h a Loano, 89 km/h ad Arenzano e 74 km/h a Savona, a causa del ciclone Harry sul Mediterraneo occidentale. L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure (Arpal) ha fatto il punto della situazione.

Oggi i venti continueranno a essere forti, con punte di 70-90 km/h sul centro ponente, in particolare su crinali e sbocchi delle valli, e 50-60 km/h sul centro levante. Il mare sarà molto mosso lungo i capi esposti e agitato a largo.

Nella notte e nella mattina di domani, 21 gennaio, le raffiche resteranno sui 50-60 km/h sul centro ponente, con valori maggiori in crinali e sbocchi vallivi, in graduale attenuazione dal pomeriggio.

Dopo una giornata di pausa prevista per giovedì, venerdì è atteso un nuovo peggioramento con piogge e neve a bassa quota. Gli esperti raccomandano prudenza, soprattutto nelle zone esposte ai venti più intensi.