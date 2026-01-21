Villanova D’Albenga, pitbull aggredisce madre e figlio: la donna morsa mentre protegge il bambino

Ieri mattina, a Villanova D’Albenga, una donna di 40 anni e il figlio di due anni sono stati aggrediti da un pitbull lasciato libero dal vicino, senza guinzaglio né controlli.

Vedendo il cane avvicinarsi e annusare il bambino, la madre lo ha preso in braccio nel tentativo di metterlo al sicuro.

A quel punto il cane ha morso la donna alle mani e alle braccia, provocandole ferite profonde, mentre il bambino è rimasto illeso.

Soccorsa dalla Croce Bianca, la donna è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.