Savona, scontro tra auto e moto in corso Viglienzoni: un ferito trasportato al San Paolo (FOTO)

Incidente stradale avvenuto all'incrocio tra corso Viglienzoni e via De Amicis, dove si sono scontrate un'auto e una moto.

Secondo le prime informazioni, l'auto stava percorrendo via De Amicis in direzione di corso Viglienzoni quando, per cause ancora in fase di accertamento, sarebbe entrata in collisione con la moto. La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia municipale che ha fatto i rilievi.

L'allarme è scattato alle 10.37. Sul posto è intervenuto un mezzo di soccorso di base della Croce Oro Mare di Savona, Nel sinistro è rimasta ferita una persona, soccorsa dal personale sanitario e successivamente trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona.

L'incidente ha provocato rallentamenti alla circolazione nella zona per il tempo necessario a consentire i soccorsi e i rilievi.