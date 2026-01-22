Guasto sulla linea Savona-Alessandria: circolazione ferroviaria sospesa tra Dego e Piana Crixia (FOTO)

AGGIORNAMENTO ORE 20.17: la linea Alessandria–San Giuseppe rimarrà interrotta per tutta la notte per consentire ai tecnici di RFI di effettuare tutte le verifiche necessarie. La circolazione sarà riattivata domani mattina.
La circolazione è sospesa dalle 15.00 tra Dego e Piana Crixia per verifiche tecniche alla linea.
Si sarebbe infatti registrato un guasto elettrico. Per questo il treno 11468 della linea Savona-Alessandria è fermo nel comune valbormidese.
Sul posto sono presenti i vigili del fuoco e un'ambulanza a supporto per eventuali emergenze.
Sta arrivando anche un taxi per fare la spola per i viaggiatori che erano a bordo per trasportarli alla stazione di Piana Crixia.
Sono stati attivati anche i bus sostitutivi per i treni successivi ed è stato allertato il bar di Acqui per dare ristoro ai pendolari.
"I treni Regionali possono registrare ritardi e subire limitazioni di percorso o cancellazioni" spiegano da Trenitalia.