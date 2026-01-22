 / Cronaca

Cronaca | 22 gennaio 2026, 17:40

Guasto sulla linea Savona-Alessandria: circolazione ferroviaria sospesa tra Dego e Piana Crixia (FOTO)

Attivati i bus per i treni successivi e un taxi per fare la spola per i viaggiatori

AGGIORNAMENTO ORE 20.17: la linea Alessandria–San Giuseppe rimarrà interrotta per tutta la notte per consentire ai tecnici di RFI di effettuare tutte le verifiche necessarie. La circolazione sarà riattivata domani mattina.

++++

La circolazione è sospesa dalle 15.00 tra Dego e Piana Crixia per verifiche tecniche alla linea.

Si sarebbe infatti registrato un guasto elettrico. Per questo il treno 11468 della linea Savona-Alessandria è fermo nel comune valbormidese.

Sul posto sono presenti i vigili del fuoco e un'ambulanza a supporto per eventuali emergenze.

Sta arrivando anche un taxi per fare la spola per i viaggiatori che erano a bordo per trasportarli alla stazione di Piana Crixia. 

Sono stati attivati anche i bus sostitutivi per i treni successivi ed è stato allertato il bar di Acqui per dare ristoro ai pendolari.

"I treni Regionali possono registrare ritardi e subire limitazioni di percorso o cancellazioni" spiegano da Trenitalia.

Graziano De Valle/Luciano Parodi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium