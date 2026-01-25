Raddoppio Finale-Andora, Fratelli d’Italia contro il "partito del no": «Opera strategica per turismo e imprese»

Torna ad alzarsi il dibattito sul raddoppio, con spostamento a monte, della ferrovia tra Finale e Andora, dopo la convocazione di un'assemblea il prossimo 30 gennaio ad Albenga ad opera del Comitato Territoriale contrario all'opera.

E' Fratelli d'Italia ad attaccare l'appuntamento definito «un evento intriso di propaganda allarmistica, volto a presentare scenari apocalittici dai "treni-squalo" che devasterebbero le serre, ignorando completamente i benefici infrastrutturali di un'opera attesa da decenni e fondamentale per pendolari, imprese e turismo del ponente ligure».

«Lo spostamento a monte è una grande opportunità per il savonese - afferma a tal proposito il senatore Gianni Berrino - cambia il modo di viaggiare, riduce il traffico su gomma, potenzia i collegamenti con porti e aree produttive, garantendo sicurezza e velocità. Chi urla al disastro dimentica che raddoppi simili hanno modernizzato intere regioni; qui si tratta di investire sul futuro, non di opporsi ideologicamente allo sviluppo».

A lui si aggiunge il capogruppo regionale Rocco Invernizzi: «Questa assemblea è l'ennesimo 'no' del partito del no che adesso blocca la ferrovia che porta lavoro e mobilità sostenibile. La Conferenza dei Servizi è un momento di svolta per la Liguria, con correzioni puntuali per tutelare l'agricoltura; basta caricature, vogliamo fatti nelle sedi istituzionali per un ponente che corre, non che resta fermo».

Fratelli d'ltalia ribadisce l'importanza di trasparenza, dialogo con gli enti locali e responsabilità nella gestione del territorio. «L'obiettivo - ricorda la nota - è che il progetto di spostamento dei binari rappresenti una vera occasione di modernizzazione delle infrastrutture, sicurezza e sviluppo del territorio, e non sia ostacolato da allarmismi e posizioni ideologiche».

Il partito invita tutti i cittadini «a partecipare al dibattito nelle sedi istituzionali, perché il confronto serio avviene in aula, non attraverso volantinaggi. Fratelli d'Italia resta al fianco di chi vuole infrastrutture moderne, per un ponente ligure che guardi al futuro».