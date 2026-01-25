Vado, il consigliere Roberto Stranieri lascia la minoranza: confluisce nel gruppo misto

Il Consigliere Comunale di Vado Ligure, Roberto Stranieri lascia il gruppo di minoranza "Vivere Vado" per confluire nel gruppo misto.

Stranieri, il piủ votato nella lista di opposizione alle ultime elezioni comunali (82 le preferenze. ndr), ha deciso di avviare il percorso di un nuovo gruppo consiliare autonomo nel solco del riformismo europeista e del socialismo.

"La scelta politica del nuovo gruppo consiliare misto non è casuale, come non è casuale la scelta di voler proseguire il progetto politico creatosi nel 2021 durante le elezioni Comunali di Savona con "Riformiamo Savona" di cui è Capogruppo Marco Pozzo, anch'esso riconducibile all'area riformista e socialista e a "Riformiamo Genova" (gruppo Consiliare genovese promosso da +Europa, ltalia Viva ed Azione), ponendo al centro di questo percorso come obiettivo la creazione di un'area politica, amministrativa e culturale di cui cè profondo bisogno - spiega Stranieri - La decisione di affermare una propria autonomia rispetto al gruppo di minoranza Vadese è stata il frutto di un'articolata riflessione condivisa tra tanti elettori e sostenitori che si riconoscono nei valori ideali del riformista europeista e del socialismo".

"La nostra visione per Vado Ligure è quella di portare avanti una politica trasparente e inclusiva, in grado di rispondere alle esigenze di una comunità che chiede soluzioni concrete e non divisioni politiche inutili, una mano pubblica sempre attenta ai bisogni (a cominciare dai più deboli e meno abbienti), alla tutela del nostro territorio collaborando in modo fattivo e attivo con tutte le forze politiche. Vado Ligure merita soluzioni concrete e politiche che siano in grado di guardare oltre le divisioni personali, con una visione più ampia e un impegno continuo per migliorare il nostro futuro - concludono dal nuovo gruppo misto - Roberto Stranieri è quel valore aggiunto che ci consente di contribuire ed amministrare al meglio il presente avendo lo sguardo anche sul futuro. un "progetto Vado" legato ad una scelta di fondo su cui puntare ed investire per un salto di qualità della città stessa e dei suoi abitanti: la continuazione - in un unicum con Savona della passeggiata mare più lunga della Liguria, la riqualificazione del fronte mare e del tessuto urbanistico, sono scelte necessarie per una nuova Vado anche turistica".

"Senza problemi personali ho deciso di uscire, abbiamo fatto una scelta politica. Se qualcuno la prende sul personale noi non ci possiamo fare niente" ha spiegato Stranieri.

Nel frattempo sempre in "Vivere Vado" ha dato le dimissioni la consigliere Silvia Gallo che era subentrata nel giugno 2025 a Nicola Morra, ex senatore dal 2013 al 2022 (fino al 2021 nelle file del M5S) ed ex presidente della Commissione parlamentare antimafia dal 2018 al 2022.

Al posto di Gallo subentrerà l'architetto Gianfranco Palermo che affiancherà quindi la capogruppo Franca Guelfi e Roberto Cuneo.